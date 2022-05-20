RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пожежа біля аеропорту Женеви. Літаки не можуть приземлитися

Фото: пожежа біля аеропорту Женеви (telegram)
Автор: Євгеній Прокопенко

В аеропорту Женеви у Швейцарії сталася масштабна пожежа. Стовп диму видно за кілька кілометрів від місця подій, розклад рейсів зазнав серйозних змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Express.

Через пожежу частина літаків переспрямовується в інші міста. Речник аеропорту Ігнас Жаннерат зазначив, що загорілося недобудоване приміщення, яке мало стати притулком для біженців і переселенців. Сама будівля розташована за межами аеропорту, але густий дим заважає саджати та підіймати літаки.

Для безпеки звичайних людей, місцева влада ухвалила рішення перекрити дороги, які ведуть до місця пожежі.

Частина рейсів переспрямована у Базель та Ліон. Працівники рятувальних служб ліквідовують пожежу вже кілька годин.

Нагадаємо, Швейцарія відновлює роботу посольства в Києві через 2,5 місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У найближчі кілька днів п'ять співробітників посольства повернуться до Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швейцарія