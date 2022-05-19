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Швейцарія відновлює роботу посольства в Києві

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Київ, Четвер 19 травня 2022 13:37
Швейцарія відновлює роботу посольства в Києві Фото: Швейцарія відновлює роботу посольства в Києві (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Швейцарія відновлює роботу посольства в Києві через 2,5 місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У найближчі кілька днів п'ять співробітників посольства повернуться до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Посол Швейцарії Клод Вільд повернеться до Києва з командою з чотирьох співробітників, яких можна перевести на іншу роботу. У посольстві Швейцарії продовжуватиме працювати місцевий український персонал.

Фізична присутність посла Швейцарії та його команди полегшить контакти з українською владою, що також важливо у зв'язку з конференцією з відновлення України (URC2022), яка пройде в Лугано 4 і 5 липня.

У найближчі тижні команда посольства також займеться такими ключовими питаннями, як координація проектів відновлення і розвитку та гуманітарної допомоги, а так само висвітленням ситуації в Україні в ЗМІ.

Нагадаємо, у Києві відновили роботу майже 40 посольств.

Крім того, сьогодні посол Фінляндії повернувся до Києва.

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