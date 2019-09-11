У Калинівці локалізували пожежу на військових складах

Пожежу, що спалахнула в результаті вибухів на території військових складів поблизу Калинівки Вінницької області, локалізували. Про це повідомляють в прес-службі Генерального штабу Збройних сил України.

За повідомленням генштабу ЗСУ, загроз для військовослужбовців та місцевих мешканців немає.

"На військовому арсеналі поблизу смт Калинівка тривають заходи з ліквідації наслідків події. Станом на 13:20 осередки займання локалізовано, нових не спостерігається. Місцями присутні поодинокі задимлення території", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці події продовжує працювати оперативна група, фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, працівники Національної поліції та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Раніше РБК-Україна писало, що 11 вересня близько 11:30 на складах Міноборони в Калинівці сталася пожежа. В результаті сталося задимлення на території технічного арсеналу, а також зафіксовано 6 вибухів боєприпасів.

Нагадаємо, 26 вересня 2017 року відбулися вибухи на військових складах під Вінницею. Повідомлялося, що на складах зберігалося 188 тис. тонн боєприпасів на площі 60 гектарів. Серед них - ракети для систем залпового вогню "Смерч", "Ураган" і "Град". Рятувальники вилучили понад 3,3 тис. вибухонебезпечних предметів при розмінуванні у Калинівці Вінницької області.