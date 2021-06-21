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Пожежу в п'ятиповерхівці під Києвом гасили кілька годин: рятувальники повідомили подробиці

Автор: Наталья Скороход

Рятувальникам знадобилося кілька годин, аби впоратися з пожежею після вибуху у п'ятиповерхівці під Києвом. Як відомо, в селі Білогородка Бучанського району Київської області стався вибух у багатоповерховому житловому будинку з подальшим загорянням.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники уточнюють, що вибух стався в квартирі на третьому поверсі о 13:20, проте впоратися з пожежею вдалося тільки о 19:03.

"Пожежу локалізовано о 16:28, а в 19:03 - ліквідовано", - уточнили в ДСНС.

Складність ліквідації пожежі полягала в тому, що вогонь поширився на 4, 5 поверхи п'ятиповерхового будинку і покрівлю. Для боротьби з ним рятувальники залучили 62 людини особового складу та 15 одиниць техніки.

Крім того, довелося евакуювати і вивести на свіже повітря 40 осіб, які проживають в будівлі. Не обійшлося без жертв та постраждалих.

В одній з квартир ланкою ГДЗС виявлено тіло одного загиблого. Також повідомляється про 6 постраждалих, 2 госпіталізованих жителів будинку, в числі яких і дитина 2008 року народження.

Нагадаємо, під Києвом у селі Білогородка стався вибух у п'ятиповерховому будинку. Рятувальникам довелося евакуювати жителів.

Також повідомлялося про жертви в результаті вибуху під Києвом. У будинку знайшли тіло людини.

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пожежа