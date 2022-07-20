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Пожежа в порту Рені ліквідована: одна людина загинула, також є тяжко поранений

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Одеса, Середа 20 липня 2022 02:43
Пожежа в порту Рені ліквідована: одна людина загинула, також є тяжко поранений
Автор: Константин Широкун

Рятувальники загасили пожежу у порту Рені на Дунаї. Внаслідок пригоди одна людина загинула, також тяжко поранено пожежника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС в Одеській області.

Повідомляється, що пожежа охопила три автоцистерни з паливно-мастильними матеріалами. На місці пожежі біля автоцистерни, що згоріла, виявлено тіло загиблого чоловіка.

Пожежа в порту Рені ліквідована: одна людина загинула, також є тяжко поранений

Внаслідок пожежі отримав опіки працівник порту, його каретою ШМД у важкому стані з 95% опіками тіла госпіталізували до реанімаційного відділення Ренійської лікарні. У ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць техніки та 25 рятувальників.

Пожежа в порту Рені ліквідована: одна людина загинула, також є тяжко поранений

Раніше ми писали, що після того, як Дунаєм почали прибувати іноземні судна за зерном, біля гирла Швидке утворився затор.

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