RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пожежа в готелі під Вінницею: поліція затримала орендаторку бази відпочинку

Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція затримала орендаторку готельного комплексу у Вінницькій області, де у ніч на 22 грудня сталася пожежа. Слідство готує документи для повідомлення про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

"46-річна орендаторка готельно-ресторанного комплексу затримана в процесуальному порядку", - йдеться в повідомленні.

Слідство готує матеріали для оголошення жінці про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Нагадаємо, пожежа в готелі під Вінницею сталася в ніч на 22 грудня. В результаті події загинула 21-річна дівчина, ще дві людини госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Відзначити, рятувальники опублікували відео з місця нічної пожежі в готелі. На кадрах видно, як люди стрибали з вікон, рятуючись від вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька областьПожежа