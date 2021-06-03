Пожежу на НПЗ в Ірані локалізували: влада повідомила про постраждалих

За даними видання, повна ліквідація пожежі триватиме до ночі 3 червня. Заступник міністра нафти Ірану Аліреза Садег Абаді подякував пожежникам, зазначивши, що поширення вогню в палаючих резервуарах знаходиться під контролем.

Глава Міністерства надзвичайних ситуацій Ірану Пейман Саберіана повідомив, що в результаті пожежі на НПЗ постраждали 11 осіб. Четверо з них госпіталізовані, сімом медики надали допомогу на місці.

Вранці 3 червня в місцевих ЗМІ з'явилася інформація про вибух одного з палаючих резервуарів. Офіційна влада ці дані спростувала.

Як зазначив глава з громадських зв'язків Тегеранського НПЗ Шакер Хафаї, причиною пожежі не був саботаж. Її встановлять в ході розслідування.