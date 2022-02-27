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Пожежа на нафтобазі Василькова: людей просять щільно закривати вікна

Автор: Володимир Костирін

У Василькові в результаті обстрілу російськими військами крилатими і балістичними ракетами міста сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Шкідливі речовини розноситься вітром, тому необхідно тримати вікна в будинках закритими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, жителів Київської області, які знаходяться в своїх будинках, просять щільно закривати всі вікна.

"У зв'язку з пожежею на нафтобазі в м. Васильків дим і шкідливі речовини можуть розноситися вітром!"- йдеться в повідомленні.

Додамо, що в разі виникнення специфічного запаху треба надіти респіратори. Якщо такої можливості немає-намочити ганчірки або марлі водою і дихати через них. Ганчірки періодично міняти.

Раніше повідомлялося, що в Харкові російські ракети потрапили в багатоквартирний житловий будинок.

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КиївВасильковПожежаВійна Росії проти України