Пожежа в Луганській області: згоріли десятки будинків, є загиблий

Масштабна пожежа у Луганській області розповсюдилася на село Смолянинове Новоайдарського району. Вогонь знищив кілька десятків житлових будинків, загинув місцевий житель.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, повністю згоріли близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" та 14 житлових будинків у селі Смолянинове.

"Попередньо 1 особа загинула та 9 осіб госпіталізовані до лікарні", - повідомили у ДСНС.

До гасіння пожежі залучено 361 рятувальника та 85 одиниць техніки. До місця події направили 37 автоцистерн з водою та 220 пожежних з чотирьох регіонів - Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Нагадаємо, внаслідок сильних поривів вітру масштаби лісової пожежі у Луганській області збільшилися. Вогонь підійшов до селища Вовче та Смолянінове.