"Пожежа йде за планом": Кулеба розповів про процеси в міжнародних судах проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про процеси в міжнародних судах проти Росії. Україна вчасно подасть меморандум з міжнародного морського трибуналу.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Кулеба хоче, щоб імена юридичних радників були вписані золотими літерами в історію міжнародного права.

"Тому що вони в міжнародних судах переможуть велику державу, постійного члена Радбезу ООН і грубого порушника міжнародного права", - заявив він.

Також міністр заявив, що Україна вчасно подасть меморандум з міжнародного морського трибуналу.

"Ми вчасно подамо сильний меморандум з міжнародного морського трибуналу. Тобто "пожежа йде за планом", ми будемо працювати планово, чітко, жорстко і з незмінною метою притягнення до юридичної відповідальності. Росіяни, до речі, дуже бережно ставляться до всіх юридичних фіксацій та процесів", - заявив він.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна подала міжнародну заяву проти Росії - про порушення прав політичних в'язнів, а також про порушення прав захоплених українських військових моряків. Всі справи перебувають на різних стадіях розгляду

Нагадаємо, Україна також передасть в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду докази порушення прав полонених українців проросійськими бойовиками.