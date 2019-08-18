Пожежа в готелі Одеси: поліція виключила одну з версій

Результати розтину тіл загиблих при пожежі в готелі Одеси виключають підпал з метою приховати умисне вбивство. Відповідна інформація від правоохоронців прозвучала в ефірі "112 Україна".

Повідомляється, що експерти вже завершили розтин тіл дев'яти загиблих, і його результати спростовують версію підпалу з метою приховати умисне вбивство. Зокрема, на тілах виявлено характерні тільки для пожежі пошкодження. Також повідомляється, що на даний момент триває процес впізнання.

Нагадаємо, раніше начальник одеської поліції Олег Бех заявив, що правоохоронці перевіряють три версії пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", в результаті якої загинули дев'ять осіб. Пріоритетною є коротке замикання в електрощитовій поруч з пральнею, де знаходився осередок загоряння. Двома іншими версіями називали навмисний підпал з метою приховування вбивства і необережне поводження з вогнем.

Також напередодні правоохоронні органи затримали Вадима Чорного, власника готелю. Прокуратура готує йому підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі.