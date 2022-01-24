Пожежа у головному офісі АТБ: робота продовжується у штатному режимі

"На діяльність магазинів торгової мережі АТБ зазначена подія ніяк не вплинула. Забезпечення продуктами харчування покупців відбувається у плановому графіку. Наразі всі процеси та служби працюють у штатному режимі. У комунікації з партнерами та контрагентами можливі перебої, але над їх усуненням вже працюють фахівці компанії", - сказано в повідомленні прес-служби.

Зазначається, що для забезпечення нормальної адміністративної діяльності створено оперативний штаб, у корпорації вирішуються питання графіка та забезпечення працівників офісу робочими місцями, а найближчим часом їх буде закрито.

"Найголовніше і найважливіше - ніхто зі співробітників офісу не постраждав! Всі живі та здорові! Загоряння сталося у вихідний день, коли в офісі знаходилася тільки чергова група охорони, персонал "гарячої" лінії, ІТ-служби та низки підрозділів. Усі вони встигли вчасно евакуюватися", - додав до повідомлення корпорації АТБ її генеральний директор Борис Марков у Facebook.

За попередніми даними, осередком пожежі стало несправне обладнання ресторану "Пальміра", розташованого на першому поверсі.

"Точнішу інформацію ми отримаємо найближчим часом, за фактом роботи оперативно-слідчої групи. На роботу магазинів нашої торгової мережі, ця подія жодним чином не вплинула. Забезпечення продуктами харчування наших покупців йде, і буде продовжуватися в плановому графіку", - додав Марков.