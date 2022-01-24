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Пожежа у головному офісі АТБ: робота продовжується у штатному режимі

Автор: Наталія Гурковська

Магазини всеукраїнської мережі супермаркетів АТБ працюють у звичайному режимі, забезпечуючи покупців звичним асортиментом товарів, незважаючи на пожежу, що відбулася в головному офісі корпорації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії на офіційному сайті.

"На діяльність магазинів торгової мережі АТБ зазначена подія ніяк не вплинула. Забезпечення продуктами харчування покупців відбувається у плановому графіку. Наразі всі процеси та служби працюють у штатному режимі. У комунікації з партнерами та контрагентами можливі перебої, але над їх усуненням вже працюють фахівці компанії", - сказано в повідомленні прес-служби.

Зазначається, що для забезпечення нормальної адміністративної діяльності створено оперативний штаб, у корпорації вирішуються питання графіка та забезпечення працівників офісу робочими місцями, а найближчим часом їх буде закрито.

"Найголовніше і найважливіше - ніхто зі співробітників офісу не постраждав! Всі живі та здорові! Загоряння сталося у вихідний день, коли в офісі знаходилася тільки чергова група охорони, персонал "гарячої" лінії, ІТ-служби та низки підрозділів. Усі вони встигли вчасно евакуюватися", - додав до повідомлення корпорації АТБ її генеральний директор Борис Марков у Facebook.

За попередніми даними, осередком пожежі стало несправне обладнання ресторану "Пальміра", розташованого на першому поверсі.

"Точнішу інформацію ми отримаємо найближчим часом, за фактом роботи оперативно-слідчої групи. На роботу магазинів нашої торгової мережі, ця подія жодним чином не вплинула. Забезпечення продуктами харчування наших покупців йде, і буде продовжуватися в плановому графіку", - додав Марков.

Як відомо, 22 січня, о 14:07 сталося загоряння центрального офісу корпорації АТБ, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект О. Поля, 40. На місце пожежі оперативно прибула протипожежна служба ДСНС, а о 16:20 загоряння було остаточно ліквідовано.

Корпорація АТБ - об'єднання великих українських підприємств, які здійснюють свою діяльність у сфері організованого роздрібного рітейлу, управління активами, виробництва та продажу продуктів харчування.

Флагманом бізнесу компанії є всеукраїнська торгова мережа магазинів-дискаунтерів АТБ, яка налічує 1317 магазинів у 351 населеному пункті 24 областей України. Підприємство показує найвищі темпи розвитку в Україні за останні 10 років, а щоденні покупки в мережі АТБ здійснюють понад 4 млн українців.

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АТБ