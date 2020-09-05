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Пожежу в Донецькій області ліквідували, врятовано 12 будинків

Автор: Дмитро Левицький

Вогнеборці ліквідували пожежу сухої трави, яка перекинулася на будинки, у селі Гладосове Донецької області. Пожежники врятували від знищення понад 10 житлових будинків.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вогнем вже охоплено 3 житлові та 3 нежитлові будинки, а також існує загроза поширення пожежі на 10 будинків. Окрім цього, вогнем було охоплено 4 гектари сухої трави.

"Гасіння пожежі ускладнювалось сильним поривчастим вітром, але в результаті оперативних та злагоджених дій вогнеборців від знищення вогнем було врятовано 12 житлових будинків", - додали в ДСНС.

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Фото: ліквідація пожежі у Гладосовому (dn.dsns.gov.ua)

Пожежу ліквідували о 20:33. До гасіння пожежі залучали військову техніку. В результаті події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні у селі Гладосове сталася пожежа. Спочатку було відомо, що вогнем охоплено суху траву та 5 будинків. На місці працювали пожежники, які намагалися загасити полум'я.

Також РБК-Україна писало, що у Луганській області під час гасіння лісової пожежі загинув військовослужбовець.

Крім того, в результаті масштабної лісової пожежі у Харківській області постраждали понад 30 людей.

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