ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Донецькій області через пожежу трави загорілися будинки

Гладосове, Субота 05 вересня 2020 17:31
У Донецькій області через пожежу трави загорілися будинки
Фото: пожежники (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Донецькій області сьогодні, 5 вересня, сталася масштабна пожежа у селі Гладосове. Горить суха трава та будинки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники намагаються загасити 5 будинків. До ліквідації пожежі залучено 21 людину та 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, днями раніше у Луганській та Харківській областях спалахнули масштабні лісові пожежі. На Харківщині вогнем було повністю знищено одне з сіл, які опинилися в епіцентрі пожежі. Станом на сьогодні у Харківській області відкритого вогню не спостерігається, рятувальники гасять окремі осередки тління.

Як писало РБК-Україна, під час ліквідації пожежі у Луганській області загинув військовослужбовець; загиблий вважався зниклим безвісти.

У Харківській області від масштабної пожежі постраждали понад 30 людей.

Крім того, під час пожежі у Луганській області загинула цивільна особа, також було відомо про декількох постраждалих.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події пожежаДонецкая областьДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся