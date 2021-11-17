ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Пожежа в будинку для літніх у Дніпрі: співробітникам пансіонату повідомили підозру

Новость на русском →
Київ, Середа 17 листопада 2021 17:10
Пожежа в будинку для літніх у Дніпрі: співробітникам пансіонату повідомили підозру Фото: пожежа в будинку для літніх у Дніпрі - співробітникам повідомили підозру (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Дмитрий Кузнецов

По справі про пожежі в будинку для літніх у Дніпрі, в результаті якого загинули п'ять жінок, пред'явлені підозри старшому адміністратору і санітарці пансіонату. Вони звинувачуються в порушенні вимог пожежної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Підозру старшому адміністратору і санітарці приватного будинку для літніх повідомила Центральна окружна прокуратура Дніпра. Співробітників пансіонату звинувачують у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 КК України).

Нагадаємо, раніше поліція затримала старшого адміністратора та санітарку приватного пансіонату для людей похилого віку в Дніпрі, де сталася пожежа.

Зазначимо, уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова, розкрила подробиці трагедії, яка сталася в Дніпрі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Пожежа Прокуратура
NEWS
Топ-менеджера "АрселорМіттал" підозрюють у завданні мільярдних збитків держбюджету
Топ-менеджера "АрселорМіттал" підозрюють у завданні мільярдних збитків держбюджету
DAILY
Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"