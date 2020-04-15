Пожежа в Чорнобильській зоні: триває гасіння осередків тління

Станом на 7 годину ранку у Чорнобильській зоні триває гасіння осередків тління. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайної ситуації.

Як зазначається, до гасіння залучено 521 чоловік та 124 одиниці техніки, з них від ДСНС 410 чоловік особового складу та 86 одиниць техніки (в тому числі 2 вертольоти ДСНС, якими 14 квітня здійснено 3 скиди - 6 т води).

"Станом на 7 год. 15 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не спостерігається", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в результаті масштабної пожежі в Чорнобильській зоні, який гасили десять днів, згоріли 30% туристичних об'єктів. Вчора повідомлялось, що пожежу в Чорнобильській зоні загасили.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський повідомив, що через пожежі у Чорнобильській зоні загрози для атомної електростанції немає.