Пожежу в Чорнобильській зоні загасили

Пожежу в Чорнобильській зоні в районі селища Поліське загасили станом на ранок 3 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вчора о 14:18 надійшла інформація про пожежу в зоні відчуження поблизу селища Поліське на відкритій території. За даними рятувальників, горіли 20 гектарів поля і близько 30 напівзруйнованих будівель. Пожежу локалізували близько 17:00

Також повідомляється, що 3 квітня о 07:00 пожежу було ліквідовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві палав бізнес-центр ModnaVilla на Харківському шосе. На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла на 1-му поверсі і поширилася на другий поверх. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів.

Відзначимо, в період з 1 квітня до 15 червня у лісах і на об'єктах благоустрою в Україні почався "сезон тиші". Це означає, що заборонені будь-які заходи, які можуть бути джерелом підвищеного шуму і занепокоєння. У разі порушення "тиші" передбачені штрафи від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів.