Пожежа в лікарні на Прикарпатті: постраждалу жінку літаком доставили до Києва

Одну з постраждалих під час пожежі в центральній районній лікарні Косова доставили в Київський опіковий центр. Санітарний літак ДСНС приземлився в столичному аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У ДСНС уточнили, що літак приземлився на аеродромі у Києві близько 17:40. Борт доставив із Івано-Франківська одну з жінок, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні.

"Санітарний літак ДСНС України доставив жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше про евакуацію до Києва одного з постраждалих під час пожежі у лікарні повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Зазначимо, увечері 28 грудня в Івано-Франківській області у Косівській центральній районній лікарні спалахнула пожежа. Спочатку повідомлялося про дві жертви. Згодом кількість загиблих зросла до трьох.