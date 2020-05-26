Пожежа в Олександрівській лікарні: головлікар повідомила про навмисний підпал

Пожежа в Олександрівській клінічній лікарні міста Києва сталася через умисний підпал. Первинна версія коротке замикання проводки не підтвердилась.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала головна лікарка Людмила Антоненко.

За її словами фахівці визначили, що це був умисний підпал.

"На щастя, ніхто не постраждав... Адміністрація лікарні та співробітники швидко зорієнтувались, провели евакуацію пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус та викликали пожежну службу. Пожежники швидко приїхали на порятунок, оперативно локалізували вогнище і ліквідували пожежу", - написала Антоненко.

Нагадаємо, у понеділок, 25 травня, в Києві через пожежу в Олександрівській клінічній лікарні, куди доставляють хворих на COVID-19, евакуювали 15 людей.

Раніше у російському Санкт-Петербурзі горіла лікарня для пацієнтів з коронавірусом, загинули п'ять осіб, які перебували на апаратах штучної вентиляції легенів.

Також РБК-Україна писало, що 30 березня в Києві виникла пожежа в одній із Київських клінічних лікарень на бульварі Шевченка, в результаті чого евакуювали пацієнтів.