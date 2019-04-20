Пожежа в 12-поверхівці в Одесі ліквідована

Пожежу у 12-поверховому житловому будинку в Одесі на вулиці Черняховського ліквідували. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Як повідомили рятувальники, загоряння зовнішньої обшивки будинку з 2-го по 10-й поверхи на площі 100 кв. метрів було ліквідовано о 12 годині. В ході рятувальних робіт з будівлі було евакуйовано 68 осіб.

Зазначається, що постраждалих або загиблих в результаті пожежі немає. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, в Одесі сталася пожежа у 12-поверховому житловому будинку. За словами очевидців, пожежа розпочалася на нижніх поверхах будівлі і дуже швидко поширилась вгору.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чернівецькій області сталася пожежа на цукровому заводі. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало порушення правил безпеки при демонтажі обладнання.

Також, 6 квітня у Києві сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Пожежа сталась в одній із квартир на 8-му поверсі будинку в Шевченківському районі столиці. Під час ліквідації пожежі в квартирі загинула людина.

Додамо, в центрі Бангкоку (Таїланд) сталася пожежа в торговому центрі. В результаті пожежі загинули 3 людини, ще щонайменше 8 осіб отримали поранення.