Лишают "глаз". ССО уничтожают камеры наблюдения на границе с Белгородской областью

"Силы специальных операций уничтожают "глаза" на границе с Белгородской народной республикой. Мы всегда будем дышать врагу в затылок", - отмечают пограничники.

Напомним, недавно украинские бойцы уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-М" на Южном направлении. Он позволял захватчикам наблюдать за территорией и продвижением Сил обороны.

Отметим, что россияне стараются не только наблюдать за действиями наших военных на фронте, но и следят за камерами наблюдения в мирных украинских городах. Они могут помочь им корректировать ракетные удары. Учитывая это, СБУ призвала владельцев камер видеонаблюдения прекратить онлайн-трансляции.

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