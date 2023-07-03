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Лишают "глаз". ССО уничтожают камеры наблюдения на границе с Белгородской областью

Иллюстративные фото: ССО уничтожают камеры наблюдения на границе с Белгородской областью (freepik.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уничтожают камеры наблюдения на границе с Белгородской областью, тем самым ограничивая возможности противника следить за действиями наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Силы специальных операций уничтожают "глаза" на границе с Белгородской народной республикой. Мы всегда будем дышать врагу в затылок", - отмечают пограничники.

Напомним, недавно украинские бойцы уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-М" на Южном направлении. Он позволял захватчикам наблюдать за территорией и продвижением Сил обороны.

Отметим, что россияне стараются не только наблюдать за действиями наших военных на фронте, но и следят за камерами наблюдения в мирных украинских городах. Они могут помочь им корректировать ракетные удары. Учитывая это, СБУ призвала владельцев камер видеонаблюдения прекратить онлайн-трансляции.

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Государственная пограничная службаСилы специальных операций