Внедорожники ЛуАЗ: почему до сих пор в цене вездеходы из Луцка

На первый взгляд, типичный случай: автомобильчик, над которым смеялись в его молодые годы, со временем становится предметом поклонения и вожделенным экспонатом в частную коллекцию. Но с луцким "джипом" ЛуАЗ-969 картина немного другая – он до сих пор имеет практический смысл.

О том, почему старый “ЛуАЗ Волынь” до сих пор остается крутым вездеходом, читайте в материале РБК-Украина .

Сначала мы должны сказать, что официального имени "Волынь" этот автомобиль производства Луцкого автомобильного завода не имел. Но в середине 1960-х, когда ЛуАЗ-969 только готовили к производству, в нескольких журнальных публикациях корреспонденты называли его "Волынь". С тех пор "Луазик" получил массу имен и прозвищ, но все они были народные: та же "Волынь", "Волынянка", "Волынка", "Лунтик", "Луноход", "Броневик"...

История ЛуАЗ-969

В официальном буквенно-цифровом названии по ходу производства менялись аббревиатура завода-производителя и буква в конце. При том, что изменения были довольно существенными и у других брендов вполне потянули бы не на статус рестайлинга, а на новое название модели.

Машина выпускалась довольно долго даже как для внедорожника, с 1966 по 2002 гг. Между прочим, первые годы выпуска она называлась ЗАЗ-969, а в 1975, получив более мощный двигатель в 40 л.с., она стала ЛуАЗом.

Значительные изменения ЛуАЗик получил в 1977 году вместе с буквой М в названии. У ЛуАЗ-969М кроме усовершенствованной начинки появился новый передок – капот, крылья, облицовка, лобовое стекло, а также двери. Но самым важным усовершенствованием стала замена архаичного двигателя воздушного охлаждения мелитопольского производства МеМЗ-969.

"Волынянка" модели ЛуАЗ-1302 приводилась в действие современным для того времени двигателем жидкостного охлаждения от "Таврии". То, что он стал мощнее на 13 л.с., не было главной радостью для владельцев, решающим обстоятельством стал больший ресурс и надежность нового мотора МеМЗ-245. Тем не менее, производство "Волынки" с мотором-"водянкой", начавшись в 1991-м, было малосерийным и шло параллельно с классическим "воздушником" ЛуАЗ-969М.

Собственно, свой нетипичный для советского автомобильного мира статус ЛуАЗик сохранял независимо от типа двигателя, дизайна облицовки и других второстепенных факторов. Потому что главное в нем было другое.

Почему ЛуАЗ такой крутой

Когда-то этот автомобиль стал первым внедорожником, продававшимся частным владельцам (до этого можно было лишь "по большому блату" приобрести изношенный, после нескольких капремонтов и в конце концов списанный из колхоза ГАЗ-69 или "Москвич-410"). И он был настоящим вездеходом, который при всем своем сомнительном облике не уступал на бездорожье ни ГАЗ-69, ни УАЗ-469, ни "Ниве".

Собственно, и в наше время, когда на украинских авторынках и дорогах можно встретить все что угодно включая Hummer H1 и Land Rover Defender, слава ЛуАЗа как записного "проходимца" ничуть не померкла. При этом по цене он может сравниться разве что с колесом от "Хаммера". В чем же секрет "Волынянки"?

Как устроен ЛуАЗ "Волынь"

Да, главная особенность ЛуАЗиков в том, что при их высокой проходимости они имеют смешную цену. Как этого удалось добиться? В целом дело в том, что при конструировании маленького вездехода использовался проект военной амфибии, позже получившей название ЛуАЗ-967 или армейский индекс ТПК – транспортер переднего края. Для армии тогда создавали небольшой утилитарный транспорт – с максимально высокой проходимостью, но дешевый в производстве и простой в содержании. Уместно будет сказать, что амфибия ТПК тоже получилась удачной, а "Волынь" фактически стала ее гражданским собратом, но с дверями в кузове, по-автомобильному расположенными сиденьями и без умения плавать.

Самое важное преимущество ЛуАЗика – в его трансмиссии и свойствах низкооборотного двигателя МеМЗ-969. В исходном состоянии он едет на переднем приводе, на плохой дороге водитель может жестко подключить задний мост. Если и этого мало и двигатель "задыхается", тем же рычагом водитель активирует пониженную передачу – подчеркиваем, не пониженный ряд, а одну, своего рода супертяговую "минус первую" передачу.

В режиме "4х4 пониженная" тяга на всех четырех колесах возрастает настолько, что засадить легкую машинку (960 кг собственной массы) с ее зубастыми родными колесами становится непросто даже при большом желании. Поэтому очередь включения еще одного, третьего средства повышения проходимости – блокировки заднего межколесного дифференциала – обычно не доходит.

Более того, на основе личного опыта автожурналистов rbc.ua можно сказать, что при движении ЛуАЗа в тяжелых условиях ему чаще всего достаточно и одного лишь переднего привода. Дело в том, что передние колеса машины работают в грязи и глубоком снегу очень эффективно. Потому что передняя ось "Волынки" хорошо загружена: двигатель находится в переднем свесе, коробка передач с главной передачей – прямо над осью, и пассажирский салон максимально смещен вперед.

Еще один фактор высокой проходимости этой модели – его полностью независимая подвеска, которая обеспечивает значительный дорожный просвет (от 28 см) и постоянное плотное прилегание каждого колеса к грунту. При этом благодаря длинным продольным рычагам ходовая мягкая и комфортная на неровностях, чего нельзя сказать о большинстве внедорожников с аналогичными показателями проходимости.

Уникальная конструкция

Обратная сторона "луазовских" внедорожных достижений, как ни странно – его небольшая цена. Она объясняется отчасти простотой схемы полного привода, отчасти особенностями конструкции.

Так, трансмиссия почти уникальна: у ЛуАЗ-969 и его родственников нет сложных и дорогих агрегатов и узлов, типичных для подобных машин 4х4. Отдельную раздаточную коробку заменили "ползучей" передачей в штатной МКП, тяжелые громоздкие рессоры - компактными и эффективными торсионами, вместо десятка дорогих ШРУСов использованы карданные и сухарные шарниры.

Повлияло на ценовую доступность ЛуАЗ-969 и использование узлов и целых систем от массовых серийных легковушек – гидравлика, светотехника, электрооборудование. Да и двигатель МеМЗ-969 в конце концов почти не отличался от "сороковки", которую использовали на "ушастых" и следующих Запорожцах.

ЛуАЗ жив!

Мониторинг интернет-площадок по продаже авто по тегу "ЛуАЗ Волынь" поразит вас, так же, как и наших журналистов: средняя цена 969-й модели оказалась на уровне 1900 долларов, дешевле 1000 долларов в продаже всего одна машина. И это при среднем возрасте экземпляра 36 лет! При этом в продаже (за несколькими исключениями) в большинстве своем не музейные экземпляры "в оригинале", а наоборот, "боевые" машины "на полном ходу", в том числе с установленными двигателями от иномарок.

Кстати, последний факт – еще одно свидетельство того, что реальной замены ЛуАЗа для украинских реалий все также нет. Ведь невооруженным глазом заметно, сколько усилий прикладывают нынешние владельцы "Волынянок", чтобы удержать свой автомобильчик в строю – фактически без новых запчастей и любой сервисной поддержки. А с другой стороны, не секрет, что немногочисленные украинские автомузеи и полузакрытые частные коллекции уже считают за честь иметь "Луазик" в своём собрании.

Если коротко

Похоже, наш ЛуАЗик – тот редкий случай, когда массовая модель советского автопрома может стать в какой-то мере инвестицией – даже изношенные машины, не говоря уже о хорошо сохранившихся экземплярах, не теряют, а с годами понемногу прибавляют в цене.