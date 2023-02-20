Поездку Байдена в Украину держали в секрете сутки, - CNN

"Поездка президента Байдена в Киев в понедельник была окутана тайной, отражающей острую обеспокоенность безопасностью посещения зоны активных боевых действий", - пишет издание.

По данным журналистов, Air Force One вылетел из объединенной базы Эндрюс "под покровом темноты" в 4:15 утра по восточному времени в воскресенье. Репортерам на борту самолета не разрешили брать с собой устройства.

Как отмечает CNN, публичный график Байдена не отражал эту поездку, и официальные лица Белого дома неоднократно заявляли, что визит в Украину не планируется.

"В субботу вечером, перед отъездом, Байден ушел на ужин с супругой в Вашингтоне. Его больше не видели на публике до прибытия в Киев в понедельник утром", - добавляют в статье.

Кроме того, известно, что Байден путешествует с относительно небольшим окружением, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана, заместителя руководителя аппарата Джен О'Мелли Диллон и личного помощника Энни Томазини.

Президент Зеленский впервые пригласил Байдена посетить Киев год назад, когда российские войска скапливались на границе. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его приглашение Байдену посетить Украину остается открытым.

Байден шесть раз посещал Украину вице-президентом. Его последний визит в Киев был в январе 2017 года за несколько дней до отставки. До понедельника этот визит оставался последним визитом высшего ранга из США в Украину, поскольку ни вице-президент Майк Пенс, ни президент Дональд Трамп никогда не посещали.

Как сообщалось, президент США Джо Байден прибыл в Киев в понедельник, 20 февраля, на поезде. Эта поездка держалась в секрете до последнего.

Детальнее о визите американского президента в Украину - в материале РБК-Украина.