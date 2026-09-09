Фиктивные командировки и поборы? Глава Администрации судоходства попал в скандал

В чем суть скандала

Подчиненная Министерству Администрация судоходства уже долгое время упоминается в публикациях СМИ в контексте заявлений о возможных коррупционных злоупотреблениях.

В публичном пространстве также раздаются заявления о возможном росте неофициальной стоимости прохождения процедур на Дунае, увеличении платежей за оформление сертификатов и многолетних проблем в сфере дипломирования моряков.

Кроме этого, по словам народного депутата Анны Скороход, возникли вопросы относительно цели отдельных служебных поездок Гурского в Польшу и возможного использования командировок в личных целях.

В связи с этим депутат сообщила, что направит соответствующее депутатское обращение министру по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николаю Калашнику.

Почему Гурский до сих пор остается в должности

Несмотря на общественный резонанс и депутатские обращения, руководитель Администрации судоходства продолжает работать без заметных кадровых или управленческих последствий.

В то же время, по имеющейся информации, срок его пребывания в должности продлили еще на три месяца, несмотря на озвученные замечания и критику, в том числе от премьер-министра Сергея Корецкого.

Отсутствие заметной реакции Министерства на эти заявления также может вызвать вопросы дальнейших действий ведомства.

В условиях, когда раздаются обвинения в работе Администрации судоходства, отсутствие публичной реакции министерства может вызвать дополнительные вопросы относительно его позиции.

Что требуют от Министерства

По словам Скороход, если Министерство инфраструктуры не реагирует на сигналы о возможных злоупотреблениях, не проводит аудит работы Администрации судоходства и не принимает кадровые решения, это, по ее мнению, может свидетельствовать о политической ответственности ведомства за ситуацию в морской отрасли.

Нардеп отмечает, что морская отрасль сегодня нуждается в системных изменениях, прозрачных правилах работы и политической воле для прекращения практик, о которых открыто говорит рынок.

По ее мнению, одним из первых вопросов, на которые должно ответить Министерство, является то, почему Гурский до сих пор возглавляет Администрацию судоходства на фоне публичной критики и обвинений в работе учреждения.

Скороход также говорит о противостоянии между, как она выразилась, укоренившейся на местах системой "хозяев портов", сопротивляющейся изменениям, и запросом бизнеса на прозрачность, который, по ее мнению, должен олицетворять новый профильный министр.