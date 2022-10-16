Уехали еще в марте. В МИД опровергли информацию о закрытии посольства Сербии в Украине

По его словам, Россия запустила дезинформацию о закрытии посольства Сербии в Киеве.

"На самом деле сербское посольство уехало из Украины в начале марта и с тех пор не возвращалось. Сотрудники дипмиссии работают из Белграда", - написал Николенко.

Кроме того, пресс-секретарь МИД на соответствующий вопрос в комментариях сообщил, что посольства Египта, Китая, Казахстана и Узбекистана работают в Украине.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Сербии в Украине сообщало, что Сербия решила временно закрыть посольство в целях обеспечения безопасности сотрудников.

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