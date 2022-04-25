Підеш проти українців - програєш. Зеленський нагадав Росії уроки історії

Президент України Володимир Зеленський нагадав Росії уроки історії. Глава держави підкреслив, що якщо піти проти українців, то обов'язково програєш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати рейх - програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів - програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію - ти програєш. І якщо ти пішов проти українців - програєш", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський передав США План дій щодо посилення санкцій проти Росії. Документ розробила міжнародна експертна група Єрмака-Макфола.

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