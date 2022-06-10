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З'явилося відео сьогоднішнього обміну полоненими. Скількох осіб звільнили

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Миколаївська область, П'ятниця 10 червня 2022 20:12
З'явилося відео сьогоднішнього обміну полоненими. Скількох осіб звільнили Фото: начальник Миколаївської ОВВА Віталій Кім (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні, 10 червня 2022 року, пройшов обмін полоненими з Росією за формулою "4 на 5".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

За його словами, сьогодні з полону був звільнений сільський голова Миколаївського району Олег Пилипенко, який був пів викрадений ще 10 березня. Також звільнено ще чотирьох цивільних.

"Обмін відбувся за формулою "4 на 5" (чотири їх, п'ять наших)", - додав Кім.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про 11-й за рахунком обмін полоненими. За словами Кіма, переговори про звільнення Пилипенка йшли дуже довго.

Раніше повідомлялося, що Україна витрачає на утримання одного російського полоненого близько 3 000 гривень на місяць.

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Обмін полоненими Війна Росії проти України
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