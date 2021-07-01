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У Києві в ДТП з фурою постраждали двоє людей. Рух транспорту обмежено

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Київ, Четвер 01 липня 2021 11:47
У Києві в ДТП з фурою постраждали двоє людей. Рух транспорту обмежено Фото: в Києві сталось ДТП (КМДА)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві сталась дорожньо-транспорта пригода за участю фури з газоблоками. В результаті аварії постраждали двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Під час ДТП постраждали та були госпіталізовані з незначними травмами двоє людей.

У напрямок станції метро "Святошин" від станції метро "Берестейська" рух частково відновлено двома смугами.

На місці працюють пожежники, рятувальники, зокрема "КАРС" та інші галузеві служби міста. Шляхопровід не ушкоджено. Наразі розбирають газоблоки та прибирають ушкоджений вантажний автомобіль.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Курнатовського маршрутка врізалася в стовп.

Також 12 червня в Києві на лівобережній частині вантажівка знесла електроопору.

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