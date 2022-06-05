З'явилося відео прольоту російської ракети над Південноукраїнською АЕС

У мережі опублікували відео прольоту ворожої крилатої ракети над Південноукраїнською АЕС у Миколаївській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".
"Відео з камер спостереження Південноукраїнської АЕС, які зафіксували проліт російської ракети над станцією сьогодні о 5:30 ранку", - йдеться у повідомленні.
Ймовірно, це одна з ракет, яку російські окупанти випустили у бік Києва.
Також "Енергоатом" заявив, що ворожа ракета "Калібр", яку запустили по Києву, пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.
Нагадаємо, що сьогодні Росія завдала ракетного удару по столиці. Російські ракети влучили на територію Дарницького вагоноремонтного заводу.
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