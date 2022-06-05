Появилось видео пролета российской ракеты над Южноукраинской АЭС

В сети опубликовали видео пролета вражеской крылатой ракеты над Южноукраинской АЭС в Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".
"Видео с камер наблюдения южно-украинской АЭС, которые зафиксировали пролет российской ракеты над станцией сегодня в 5:30 утра", - говорится в сообщении.
Вероятно, это одна из ракет, которую российские оккупанты выпустили в сторону Киева.
Также "Энергоатом" заявил, что вражеская ракета "Калибр", которую запустили по Киеву, пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.
Напомним, что сегодня Россия нанесла ракетный удар по столице. Российские ракеты попали на территорию Дарницкого вагоноремонтного завода.
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