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З'явилося відео прольоту російської ракети над Південноукраїнською АЕС

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Миколаївська область, Неділя 05 червня 2022 17:59
З'явилося відео прольоту російської ракети над Південноукраїнською АЕС Фото: "Енергоатом" показав проліт російської ракети над Південноукраїнською АЕС (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі опублікували відео прольоту ворожої крилатої ракети над Південноукраїнською АЕС у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"Відео з камер спостереження Південноукраїнської АЕС, які зафіксували проліт російської ракети над станцією сьогодні о 5:30 ранку", - йдеться у повідомленні.

Ймовірно, це одна з ракет, яку російські окупанти випустили у бік Києва.

Також "Енергоатом" заявив, що ворожа ракета "Калібр", яку запустили по Києву, пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

Нагадаємо, що сьогодні Росія завдала ракетного удару по столиці. Російські ракети влучили на територію Дарницького вагоноремонтного заводу.

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