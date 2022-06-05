Появилось видео пролета российской ракеты над Южноукраинской АЭС

В сети опубликовали видео пролета вражеской крылатой ракеты над Южноукраинской АЭС в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Энергоатом ".

"Видео с камер наблюдения южно-украинской АЭС, которые зафиксировали пролет российской ракеты над станцией сегодня в 5:30 утра", - говорится в сообщении.

Вероятно, это одна из ракет, которую российские оккупанты выпустили в сторону Киева.