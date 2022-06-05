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Появилось видео пролета российской ракеты над Южноукраинской АЭС

Новина українською →
Николаевская область, Воскресенье 05 июня 2022 17:59
Появилось видео пролета российской ракеты над Южноукраинской АЭС Фото: "Энергоатом" показал пролет российской ракеты над Южноукраинской АЭС (фото wikipedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

В сети опубликовали видео пролета вражеской крылатой ракеты над Южноукраинской АЭС в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"Видео с камер наблюдения южно-украинской АЭС, которые зафиксировали пролет российской ракеты над станцией сегодня в 5:30 утра", - говорится в сообщении.

Вероятно, это одна из ракет, которую российские оккупанты выпустили в сторону Киева.

Также "Энергоатом" заявил, что вражеская ракета "Калибр", которую запустили по Киеву, пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

Напомним, что сегодня Россия нанесла ракетный удар по столице. Российские ракеты попали на территорию Дарницкого вагоноремонтного завода.

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Южно-Украинская АЭС Война России против Украины
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