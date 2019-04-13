З'явилося відео перехоплення ракет Ізраїлю силами ППО Сирії

Фото: авіаудар в Сирії (twitter.com/BeholdIsrael)

Сирійські ППО перехопили ракети, проте троє військових отримали поранення

З'явилося відео перехоплення сирійськими ППО ізраїльських ракет в провінції Хама. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ізраїльські військові літаки у ніч на 13 квітня нанесли удари по одній з військових позицій в Сирії у районі Масьяфа. Сирійські ППО перехопили ракети, проте троє військових отримали поранення, кілька будівель були зруйновані.

Нагадаємо, 24 березня Ізраїль завдав ударів по постам ХАМАС в Газі. Безпілотник армії оборони Ізраїлю завдав ударів по двом спостережним постам радикального палестинського руху ХАМАС у секторі Газа у відповідь на заворушення на кордоні палестинського приморського анклаву.

РБК-Україна писало, що військово-повітряні сили Ізраїлю в ніч на четвер, 7 березня, завдали ударів по базі палестинських бойовиків у секторі Газа у відповідь на ракету і повітряні кулі з вибухівкою, випущені напередодні з території анклаву. Літаки та інші літальні апарати армії оборони Ізраїлю атакували кілька військових цілей в комплексі ХАМАС у південній частині сектора Газа.