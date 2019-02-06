З'явилося відео обвалення восьмиповерхової будівлі в Стамбулі

Фото: місце обвалення будівлі (ntv.com.tr)

В будівлі могли перебувати до 30 людей

З'явилися кадри з обваленням восьмиповерхової будівлі в Стамбулі, в результаті якого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PressTV.

Повідомляється, що в будівлі могли перебувати до 30 осіб. Як зазначається, з-під уламків витягли живу жінку, вона госпіталізована. При обваленні також було легко поранено кілька перехожих.

На кадрах, знятих камерою відеоспостереження, видно, як будівля руйнується, після чого в повітря піднімається пил, а перехожі починають розбігатися.

Нагадаємо, в турецькому Стамбулі 6 лютого обрушилася восьмиповерхова будівля. Обвалення сталося в районі Малтепе.

Раніше в одному з женевських ресторанів стався вибух газу. Ресторан знаходиться недалеко від консульства США. За попередніми даними, через проблеми з електропроводкою вибухнув газ. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, 19 січня у центрі міста Лондондеррі (Північна Ірландія) біля будівлі суду в суботу стався вибух. Міська поліція, яка опублікувала фотографію палаючого автомобіля, підозрювала, що він міг бути замінований.