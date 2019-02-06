З'явилося відео обвалення восьмиповерхової будівлі в Стамбулі

В будівлі могли перебувати до 30 людей
З'явилися кадри з обваленням восьмиповерхової будівлі в Стамбулі, в результаті якого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PressTV.
Повідомляється, що в будівлі могли перебувати до 30 осіб. Як зазначається, з-під уламків витягли живу жінку, вона госпіталізована. При обваленні також було легко поранено кілька перехожих.
U Istanbulu se urušila šestospratna zgrada https://t.co/R6Jttqxcyq #Istanbul #Kartal #Cevizli #Turska #zgrada pic.twitter.com/29nPa1ZXQT— ANADOLU AGENCY (BHS) (@aa_balkans) February 6, 2019
CCTV shows dramatic moment #Istanbul building collapses. Dozens feared trapped.#Turkey pic.twitter.com/68zZtxn6cY— Press TV (@PressTV) February 6, 2019
На кадрах, знятих камерою відеоспостереження, видно, як будівля руйнується, після чого в повітря піднімається пил, а перехожі починають розбігатися.
Нагадаємо, в турецькому Стамбулі 6 лютого обрушилася восьмиповерхова будівля. Обвалення сталося в районі Малтепе.
Раніше в одному з женевських ресторанів стався вибух газу. Ресторан знаходиться недалеко від консульства США. За попередніми даними, через проблеми з електропроводкою вибухнув газ. Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, 19 січня у центрі міста Лондондеррі (Північна Ірландія) біля будівлі суду в суботу стався вибух. Міська поліція, яка опублікувала фотографію палаючого автомобіля, підозрювала, що він міг бути замінований.