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З'явилося фото і відео з Вінниці, по якій ворог випустив 8 ракет, зруйнувавши аеропорт

Автор: Світлана Мащенко

Вдень 6 березня ворог здійснив обстріл Вінниці, по якій було випущено 8 ракет, зруйновано аеропорт, постраждав військовий об'єкт.

З'явилися фото і відео наслідків авіаудару.

"Вінничани, в нас недобра новина. Внаслідок ракетного обстрілу в район Гавришівки було попадання у військовий об'єкт. Наразі працює ДСНС", - заявив голова Вінницької ОДА, Сергій Борзов.

"Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці. Вісім ракет проти нашого міста, проти нашої доброї мирної Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії. Ракетний удар жорсткий, цинічний, повністю зруйнований аеропорт", - заявив Володимир Зеленський.

Так зараз виглядає аеропорт Вінниці.

Ще кілька фото наслідків ракетного обстрілу міста:

Фото: mil.in.ua

Раніше ми писали, що на Коростень Житомирської області скинули 300-кілограмову бомбу, яка не вибухнула.

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Вінниця