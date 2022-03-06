З'явилося фото і відео з Вінниці, по якій ворог випустив 8 ракет, зруйнувавши аеропорт

Вдень 6 березня ворог здійснив обстріл Вінниці , по якій було випущено 8 ракет, зруйновано аеропорт, постраждав військовий об'єкт.

Ще кілька фото наслідків ракетного обстрілу міста:

Так зараз виглядає аеропорт Вінниці.

"Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці. Вісім ракет проти нашого міста, проти нашої доброї мирної Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії. Ракетний удар жорсткий, цинічний, повністю зруйнований аеропорт", - заявив Володимир Зеленський.

"Вінничани, в нас недобра новина. Внаслідок ракетного обстрілу в район Гавришівки було попадання у військовий об'єкт. Наразі працює ДСНС", - заявив голова Вінницької ОДА, Сергій Борзов.

Раніше ми писали, що на Коростень Житомирської області скинули 300-кілограмову бомбу, яка не вибухнула.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!