З'явилися подробиці та фото з місця аварії вертольота у Миколаївській області

Вертольот Мі-2, який зазнав аварії у Миколаївській області, належав приватному агропідприємству. Він впав на полі поблизу села Зайцеве Новоодеської територіальної громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Для встановлення обставин надзвичайно ситуації додатково залучено оперативну групу ГУ ДСНС України у Миколаївській області та співробітників поліції.
Про причини аварії вертольота поки не повідомляють.
Нагадаємо, аварія сталася близько 6 години ранку 17 липня. Під час польоту в гелікоптері Mi-2 знаходилось дві людини, які внаслідок авіакатастрофи загинули.
Пожежу, яка становила 6 кв. м вогнеборці о 06:15 локалізували та о 06:35 - ліквідували.