З'явилися подробиці про дизайні нових iPhone

Компанія Apple випустить чотири пристрої iPhone, дизайн яких буде орієнтований на останній iPad. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Bloomberg.

Як повідомляється, очікується, що в лінійці з'являться чотири смартфона: iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max, і дві бюджетні моделі, які будуть випущені з дизайном орієнтуючись на зовнішність останнього iPad.

Оновлений iPhone Pro отримають потрійну камеру, а в більш дешеві встановлять подвійну. Всі смартфони будуть підтримувати зв'язок 5G. Також очікується, що новий iPhone оснастять сканером LiDAR для технологій доповненої реальності.

Нагадаємо, американська компанія Apple представила нові планшети iPad, а також ноутбук MacBook Air. Новий iPad Pro отримав потрійну камеру з LiDAR-сенсором, який здатний вимірювати відстань до об'єкта. Датчик працює на відстані до 5 метрів.

Також, через пандемію коронавірусу Apple обмірковує можливе перенесення випуску першої лінійки iPhone 5G на кілька місяців.

Крім того, Google і Apple анонсували створення спільної системи, яка дозволить відстежувати поширення коронавірусу Covid-19.