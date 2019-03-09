З'явилися нові перешкоди для торгової угоди США і Китаю, - WSJ

Перешкоди пов'язані з останнім самітом Трампа з Кім Чен Ином

Заключение торговой сделки между США и Китаем столкнулось с новым препятствием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечается, китайские официальные лица не соглашаются принять участие в саммите лидеров двух стран, пока обе стороны не заключат твердую договоренность насчет готовящейся сделки.

Отметим, неделю назад стороны почти договорились о заключении торговой сделки. Но китайская сторона озадачилась после встречи президента США Дональда Трампа во Вьетнаме с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном проходила 27-28 февраля 2019 года в Ханое (Вьетнам).

В ходе пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть план проведения инспекций ядерных объектов Северной Кореи, который может быть введен в эксплуатацию "очень скоро". При этом, он отметил, что новых санкций в отношении КНДР на данный момент не требуется.