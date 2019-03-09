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З'явилися нові перешкоди для торгової угоди США і Китаю, - WSJ

Новини » Політика    09.03.2019 - 07:43
З'явилися нові перешкоди для торгової угоди США і Китаю, - WSJ
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Перешкоди пов'язані з останнім самітом Трампа з Кім Чен Ином

Укладення торгової угоди між США і Китаєм зіткнулася з новою перешкодою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як наголошується, китайські офіційні особи не погоджуються взяти участь у саміті лідерів двох країн, поки обидві сторони не укладуть тверду домовленість щодо підготовлюваної угоди.

Відзначимо, що тиждень тому сторони майже домовилися про укладення торгової угоди. Але китайська сторона спантеличилася після зустрічі президента США Дональда Трампа у В'єтнамі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином проходила 27-28 лютого 2019 року в Ханої (В'єтнам).

В ході прес-конференції президент США Дональд Трамп заявив, що у США є план проведення інспекцій ядерних об'єктів Північної Кореї, який може бути введений в експлуатацію "дуже скоро". При цьому, він зазначив, що нових санкцій відносно КНДР на даний момент не потрібно.

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