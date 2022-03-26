З'явилися нові подробиці удару по Львову. Ворог мав дві головні цілі

Голова ОВА розповів про цілі російських військ. Вони прагнули зруйнувати базу нафтопродуктів і оборонне підприємство.

"Один з них влучив у нафтобазу. Інший – по оборонному заводу. По кожному було завдано по 2 удари. П'ятеро звернулися за допомогою, жертв нема. Триває гасіння пожежі", – заявив Козицький.

Натомість міський голова розповів про збитки. Також він закликав світ зрозуміти серйозність намірів РФ.

"Руйнування серйозні. Ударною хвилею пошкоджені школа та садочок. Повилітали вікна. Я думаю, що цими ударами агресор передає вітання президенту США Байдену, який зараз у Польщі. Світ має зрозуміти, що загроза серйозна. Ніхто не знає їхніх подальших планів", – пояснив Садовий.