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З'явилися нові подробиці удару по Львову. Ворог мав дві головні цілі

Фото: Поліція у центрі Львова (city-adm.lviv.ua)
Автор: Антон Федорців

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий поділилися деталями щодо двох ракетних ударів по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на спільний брифінг посадовців.

Голова ОВА розповів про цілі російських військ. Вони прагнули зруйнувати базу нафтопродуктів і оборонне підприємство.

"Один з них влучив у нафтобазу. Інший – по оборонному заводу. По кожному було завдано по 2 удари. П'ятеро звернулися за допомогою, жертв нема. Триває гасіння пожежі", – заявив Козицький.

Натомість міський голова розповів про збитки. Також він закликав світ зрозуміти серйозність намірів РФ.

"Руйнування серйозні. Ударною хвилею пошкоджені школа та садочок. Повилітали вікна. Я думаю, що цими ударами агресор передає вітання президенту США Байдену, який зараз у Польщі. Світ має зрозуміти, що загроза серйозна. Ніхто не знає їхніх подальших планів", – пояснив Садовий.

Нагадаємо, що Львів зазнав двох поспіль ракетних ударів ворожих військ.

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