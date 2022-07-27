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З'явилися фото наслідків ранкового обстрілу Харкова та коледжу під містом

Фото: з'явилися фото наслідків ранкового обстрілу Харкова та коледжу під містом (t.me/synegubov)
Автор: Марія Кучерявець

Опубліковані фото наслідки сьогоднішніх обстрілів Харкова та області. Сьогодні вранці ворог атакував Індустріальний район міста та коледж Чугуївського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Ворог знову застосував проти цивільних об'єктів ракети С-300. Об'єкт інфраструктури у Харкові та будівля коледжу частково зруйновані, внаслідок влучання горіли 10 автомобілі", - написав очільник області під фото.

Він додав, що на місці працюють рятувальні служби та правоохоронці, які документують чергові злочини російських окупантів проти мирного населення Харківської області.

Фото: з'явилися фото наслідків ранкового обстрілу Харкова та коледжу під містом (t.me/synegubov)

Нагадаємо, про обстріл Харкова стало відомо сьогодні рано вранці, повідомлялося, що ворог застосував по Індустріальному райони ракети С-300. Пошкоджено об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

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Харківракетный удар