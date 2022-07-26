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Окупанти обстріляли Харківську область: з'явилися подробиці

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Харківська область, Вівторок 26 липня 2022 08:05
Окупанти обстріляли Харківську область: з'явилися подробиці Фото: окупанти обстріляли Харківську область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти обстріляли вранці Харків і Чугуїв. Пошкоджено об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Олега Синєгубова.

Як повідомляється, окупанти близько 5 години ранку завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова.

Унаслідок обстрілу горів дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях.

За попередніми даними, обласного центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає.

Водночас окупанти знову завдали ударів по Чугуєву. Є попадання по критичній інфраструктурі.

Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.

По області протягом доби окупанти завдали ударів по Циркунівській громаді, постраждав житловий будинок.

У Балаклійській громаді внаслідок обстрілів росіян також пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

"ВСУ утримують позиції. Попри те, що росіяни поливають наших захисників артилерійським вогнем, ми даємо відсіч в усіх напрямках. У тому числі і стратегічному - Ізюмському", - йдеться в повідомленні.

Також військові завдали російській армії значних втрат на напрямку Цупівка - Дементіївка.

Нагадаємо, вранці окупанти також завдали удару по Одеській області. Росія застосувала літаки стратегічної авіації.

У Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повідомляється, що було чутно понад 20 ударів.

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