З'явилися фото наслідків смертельного нічного обстрілу Дніпропетровської області

Вночі російські війська обстріляли місто Апостолове Дніпропетровської області, вбивши чотирьох цивільних людей. Опубліковані фото наслідків ворожих ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.
Фото: з'явилися кадри наслідків смертельного нічного обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
"Апостолове після нічної ворожої атаки, яка забрала життя чотирьох людей", - супроводив підписом фото голова ОВА.
Нагадаємо, вночі війська противника з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли місто Апостолове Дніпропетровської області.
Після чого повідомлялося про як мінімум про чотирьох загиблих мирних громадян.
За словами місцевої влади, вибухотехніки і рятувальники працюють над усуненням наслідків, відновлюють інфраструктуру. Велася й робота поліції і пожежників на місці події.
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