З'явилися фото наслідків сьогоднішнього обстрілу Бахмута

За інформацією Кириченка, внаслідок обстрілів щонайменше 6 загиблих і 3 поранених. Хоча раніше Донецька обласна прокуратура повідомляла про 7 жертв і 6 постраждалих.

Зазначається, що близько 11:40 окупанти атакували місто з РСЗВ. Удар прийшовся на житловий квартал.

За попередніми підрахунками, пошкоджень зазнали 12 будинків, у 4 із них зайнялися пожежі.