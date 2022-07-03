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З'явилися фото наслідків ракетного удару по Харкову

Фото: російські війська вдарили ракетами по Харкову (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Через ранкові ракетні удари по Харкову постраждала мирна жителька, пошкоджені будинок та школа. Опубліковані фото наслідків ворожих прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Фото: наслідки ракетного удару по Харкову вранці 3 липня (t.me/prokuratura_kharkiv)

За даними слідства, 3 липня о 04:00 ранку російські військові здійснили ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова.

"Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, отримала поранення власниця - 54-річна жінка. Крім того, пошкоджено будівлю школи, розташованої поруч. Глибина воронки складає 6 метрів, ширина - 10", - йдеться в повідомленні.

Вже розпочато справу в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. За інформацією керівника області, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури в Київському районі.

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