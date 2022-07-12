З'явилася актуальна мапа бойових дій від розвідки Британії

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на вівторок, 12 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану у Twitter.
"Незаконне та спровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначає міністерство оборони.
Судячи з карти, окупанти не залишають спроб наступати на Донбасі, стягують техніку у напрямку окупованого Ізюму.
Вранці РБК-Україна публікувало ще одну карту бойових дій в Україні.
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