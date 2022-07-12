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З'явилася актуальна мапа бойових дій від розвідки Британії

Фото: опубліковано актуальну мапу бойових дій в Україні від міністерства Британії (t me suspilnechernihiv)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на вівторок, 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану у Twitter.

"Незаконне та спровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначає міністерство оборони.

Судячи з карти, окупанти не залишають спроб наступати на Донбасі, стягують техніку у напрямку окупованого Ізюму.

Вранці РБК-Україна публікувало ще одну карту бойових дій в Україні.

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