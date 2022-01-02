Пояси Усика, "золото" Беленюка та чвертьфінал для збірної: головні події спорту 2021 року

Єдине токійське "золото" України

Олімпійські ігри для України, в цілому, склалися не найкращим чином-найгірше 44-е місце в загальному командному заліку і лише 19 медалей. Менше нагород було лише в 2016 році на ОІ в Ріо. Але тоді українські спортсмени завоювали два "золота". Зараз же нагорода вищої проби дісталася лише одна. Виборов золоту медаль борець греко-римського стилю та за сумісництвом народний депутат України Жан Беленюк.

У Ріо він поступився у фіналі і залишився з "сріблом". А виходячи з того, що йому вже 30 років, то можливо саме Токіо було для нього останнім шансом на золоту медаль Олімпіади. Але складності додала травма, з якою українець і виступав протягом усіх ігор. Хоча це не завадило стати йому найкращим у своїй ваговій категорії до 87 кг, здолавши у фіналі угорця Віктора Лоренца.

Фото: Жан Беленюк після перемоги у фіналі ОІ (Getty Images)

Рекорд Романчука

Ще один історичний слід на Олімпіаді в Токіо залишив плавець Михайло Романчук. Він був одним з головних фаворитів на дистанціях в 800 і 1500 метрів вільним стилем, проте залишився лише з "бронзою" і "сріблом". Однак у кваліфікації до фіналу запливу на 800 метрів він фінішував за 7.41.28, що стало новим олімпійським рекордом. Шкода, що це сталося не в фіналі.

Фото: Михайло Романчук з "бронзою" Олімпіади в Токіо (Getty Images)

Слідами Кличка

Олександр Усик став однією з головних зірок і сенсацій у світі боксу. Не те щоб у когось були сумніви в боксерських уміннях українця, адже не дарма він став абсолютним чемпіоном в крузервейті. Однак після переходу в супертяжі практично всі експерти одноголосно говорили, що він занадто дрібний для нинішніх чемпіонів-гігантів Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. З першим у нього був мегафайт у вересні, і саме Усик був явним аутсайдером у букмекерів. Але в рингу українець довів, що не всі вирішують розміри, абсолютно перебоксувавши Джошуа, і заслужено завоював чотири чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. До слова, саме ці пояси раніше належали Володимиру Кличку до поразки Ф'юрі в 2015-му.

Далі Усик, швидше за все, проведе реванш з Джошуа. А після, в разі успіху, може поборотися і за звання абсолютного чемпіона і в супертяжах. У всякому разі Ф'юрі вже активно розкручує потенційний бій.

Фото: Олександр Усик з чемпіонськими поясами після перемоги над Ентоні Джошуа (Getty Images)

Рекордне Євро

На футбольну збірну України під керівництвом Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи покладали великі надії, називаючи її найперспективнішою і укомплектованою за всю історію. Ось тільки по грі складалося все не дуже. Поразка в групі від Нідерландів та Австрії при лише одній перемозі над Північною Македонією і вихід в 1/8 фіналу лише з третього місця. Там в суперники українцям дісталася Швеція, яка хоч і була грізним суперником, але при потенційних Італії та Франції виглядала дуже навіть прийнятним результатом.

Матч складався вкрай непросто, хоча саме українці зусиллями Олександра Зінченка рахунок і відкрили. Але далі шведи зрівняли і явно перегравали по грі "жовто-синіх". Однак все пішло в екстра-тайми, де в України знайшлося два "джокери". Перший-Артем Бесєдін, який провів на полі лише 8 хвилин, але ціною жахливої травми зміг заробити вилучення для опонента Маркуса Даніельсена, що значно полегшило гру українцям. А вже в компенсований до другого додаткового тайму час ще один гравець "жовто-синіх" Артем Довбик забив переможний гол, який і вивів Україну в чвертьфінал. Це найкраще досягнення збірної за всю історію на чемпіонатах Європи. Причому цей гол Добвика, який був забитий на 120+1 хвилині, став найпізнішим в історії ЧЄ.

Епопея навколо наставника збірної

Після Євро-2020 стався скандальний відхід Шевченка з посади наставника збірної. Сам екс-наставник заявив, що йому ніхто не запропонував новий контракт, який закінчувався, тоді як в УАФ повідомили, що від них ініціатива продовжити контракт була, але вони не отримали відповідь від самого Шевченка. У підсумку тренерське крісло звільнилося і відразу ж планувалося, що воно дістанеться Сергію Реброву, який тренував "Аль-Айн" з Об'єднаних Арабських Еміратів. Здавалося, що вже все було готове до презентації нового наставника "жовто-синіх", але все зірвалося - УАФ не змогла домовитися з власниками арабського клубу, щоб ті відпустили Реброва.

Довелося шукати заміну під боком і вибір припав на колишнього наставника молодіжної збірної Олександра Петракова, який пару років тому ставав разом з U-20 чемпіонами світу. Скандали після цього не вщухали навколо збірної, але Україна змогла завоювати друге місце в групі, не програвши жодного матчу, і вийти в плей-офф відбору на Чемпіонат світу 2022. За путівку в Катар українці поборються вже в березні. Спершу їм потрібно здолати Шотландію, а далі переможця пари Уельс - Австрія.

Українець - найкращий спортсмен Паралімпіади

Український плавець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом на Паралімпійських іграх-2020. Він завоював сім нагород, п'ять з яких - золоті. Це найбільша кількість нагород не тільки в плавні на змаганнях в Токіо, але і серед усіх спортсменів.

Загалом кріпак має у своїй колекції вже аж 15 нагород Паралімпіад (10 - золотих), що є рекордом для української збірної.

Фінал ЛЧ для Зінченка

Олександр Зінченко став третім українцем, який грав у фіналах Ліги чемпіонів. До цього у вирішальних матчах головного клубного футбольного турніру Європи грали Андрій Шевченко та Анатолій Тимощук. Але перемогти Зіні не вдалося - його "Ман Сіті" мінімально поступився "Челсі" 0:1. Причому сам українець відіграв весь поєдинок. Та й в цілому в тому розіграші ЛЧ грав важливу роль в команді Пепа Гвардіоли.