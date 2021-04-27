Підвищивши податки, влада втратить бізнес, а значить і надходження до бюджету, - Тимошенко

"В усьому світі знижують податки, тому що економіка ледве-ледве виживає, а у нас запланували закон про підвищення податків. Безумовно, ми будемо голосувати проти цього закону", - сказала Тимошенко.

Вона наголосила: інші країни пропонують бізнесу програми підтримки в кризу, щоб допомогти їм вижити, зокрема, зменшують ставки за кредитами і надають податкові пільги.

"Всі країни включили всі фінансові можливості й надають величезну допомогу сьогодні всім напрямкам економічних систем у кожній країні. У нас сьогодні, навпаки, забирають. Кинули по 8 тисяч гривень середньому бізнесу і маленькому - це смішно. Що вони на ці 8 тисяч гривень зроблять?" - заявила Тимошенко.

Вона заначила, що фракція "Батьківщина" категорично проти підвищення податків і не буде підтримувати ініціативи влади.

"Ми проти підвищення податків для підприємництва сьогодні. Тому що це несумісно з їх виживанням. Якщо вони впадуть, якщо вони припинять працювати, то країна вже і тих крапель у бюджет податків не буде мати. Тому це все - танці на лезі бритви", - наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, раніше представники влади ініціювали внесення змін до Податкового кодексу, суть яких - посилення фіскального тиску на бізнес та підвищення податків.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що податкові ініціативи влади призведуть до погіршення економічної ситуації і збурення суспільства.

Своєю чергою екс-віце-прем’єр міністр України Павло Розенко заявив, що влада має не підвищувати податки, а стимулювати економічне зростання, яке і забезпечить збільшення дохідної частини держбюджету.