Підвищені соціальні нормативи для субсидій залишать тільки у "червоних" карантинних зонах

Кабінет міністрів скасує норму, яка діяла з весни 2020 року, щодо підвищення на 50% соціальних нормативів для розрахунку субсидії. У наступному опалювальному сезоні норму залишать тільки для мешканців тих регіонів, які опиняться у "червоній зоні" карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцополітики .

"Збільшені соціальні норми для розрахунку субсидії на окремі види послуг, які були запроваджені весною минулого року, будуть збережені і в наступному опалювальному сезоні для мешканців тих регіонів, які опиняться у "червоній зоні" карантину", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила міністр соціальної політики України Марина Лазебна, навесні 2020 року, коли ввели карантин, були збільшені на 50% нормативи на житлово-комунальні послуги, зокрема, на електроенергію, газ для приготування їжі, підігрів води.

"Адже люди перебували вдома, відповідно, витрачали більше цих ресурсів, а їхні доходи при цьому знизилися", - сказал вона.