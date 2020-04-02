Підвищені оклади поширили й на працівників швидкої допомоги

Задіяним у боротьбі з коронавірусом в Україні працівникам швидкої допомоги теж підвищать оклади. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, фельдшери і водії швидкої, так само, як і лікарі, отримають відповідні надбавки. Він також уточнив, що ці посади вказані в попередньому наказі в пункті про лікарів інших спеціальностей, зайнятих лікуванням підтверджених випадків COVID-19.

"Однак виникло непорозуміння - мені надійшло чимало повідомлень, нібито ні фельдшерів, ні водіїв швидкої там немає, так як не прописано окремо. Ця інформація не відповідає дійсності", - заявив він і додав, що до наказу внесуть коригування і пропишуть посади окремо.

Нагадаємо, напередодні МОЗ визначив список медичних посад з підвищеними доплатами. Зокрема, передбачається, що медики будуть отримувати доплати в розмірі трьох окладів. При цьому підвищені доплати будуть виплачуватися, починаючи з зарплати за березень.